В Харькове СБУ задержала иностранца, который был в международном розыске

В Харькове Служба безопасности Украины задержала гражданина одной из стран Южного Кавказа, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение тяжкого преступления.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Установлено, что иностранец незаконно прибыл в нашу страну для укрытия от уголовной ответственности за совершение разбойного нападения с проникновением в жилье потерпевшего", - отмечается в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц областного центра.
Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста. Также проверяется информация о причастности иностранца к совершению незаконных действий на территории Украины.