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В Харькове СБУ задержала иностранца, который был в международном розыске

В Харькове СБУ задержала иностранца, который был в международном розыске
03:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Харькове СБУ задержала иностранца, который находился в розыске Интерпола.

В Харькове Служба безопасности Украины задержала гражданина одной из стран Южного Кавказа, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение тяжкого преступления.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Установлено, что иностранец незаконно прибыл в нашу страну для укрытия от уголовной ответственности за совершение разбойного нападения с проникновением в жилье потерпевшего", - отмечается в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц областного центра.

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Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста. Также проверяется информация о причастности иностранца к совершению незаконных действий на территории Украины.

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СБУ, Харьков, Интерпол, Южный Кавказ.
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