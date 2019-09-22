Пьяный автомеханик в Киеве убегал от полиции на краденном у клиента авто

Новости Украины:Пьяный работник СТО ночью решил угнать автомобиль клиента, после чего допустил столкновение с микроавтобусом.

В Киеве работник СТО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил легковой автомобиль клиента и решил прокатиться на нем по ночному городу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в г. Киеве.

"В Голосеевское управление полиции от администратора СТО поступило сообщение о том, что ночью с парковки угнали автомобиль. Заявитель пояснил, что эту легковушку клиент оставил для выполнения малярных работ", - говорится в сообщении.

Как рассказал детектив Голосеевского управления полиции Игорь Дубровский, в ходе преследования на улице Васильковской правонарушитель, не справившись с управлением, столкнулся с микроавтобусом. В результате происшествия никто не пострадал, а полицейские тем временем установили, что водитель легковушки находится в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому автомобиль изъяли и поместили на штрафплощадку, а на фигуранта составили админматериалы.

"Мы установили, что ночной правонарушитель, который убегал от патрульных, - это сотрудник станции технического обслуживания. Воспользовавшись ключами, которые находились внутри, он завладел автомобилем. Свои действия объясняет тем, что находился в нетрезвом и решил "покататься" по улицам ночной столицы", - рассказал правоохранитель.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, в ночь на 22 сентября 2019 в Голосеевском районе Киева в результате ДТП такси перекинулось на крышу, в результате чего пострадали водитель и пассажир.

Напомним, в Хмельницкой области автомобиль сегодня ночью врезался в электроопору и перевернулся, в результате чего погибли четыре человека.

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