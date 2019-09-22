"Слуга народа" в новом законе хочет вернуть Киеву самоуправление

Новости Украины:Общественным активистам Киева предлагают собираться на своеобразный think tank для обсуждения дел столицы.

В Софии Киевской состоялось организованное представителями от "Слуги народа" представление предложения создать Институт Киева, призванный объединить городские общины столицы.

По словам депутата "Слуги народа" Александра Ткаченко в Facebook, депутаты хотят создать специальную платформу для дискуссий относительно вопросов столицы - Институт Киева. Помимо этого, "Слуга народа" предлагает новые идеи в противовес существующему закону о столице, в том числе с объединением общин Киева.

Законопроект о Киеве по версии "Слуги народа", над которым, по словам Ткаченко, велась серьезная работа, несет в себе цель вернуть Киеву самоуправление.

Ткаченко отмечает, что закон позволит объединить большое количество общественных инициатив, которые будут обсуждаться на благо столицы в своеобразном аналитическом центре .

Напомним, законопроект об изменении закона о столице был зарегистрирован в Раде 13 сентября, а 19 сентября он был включен в повестку дня на следующее пленарное заседание, назначенное на октябрь. В нем предусмотрено назначение местных выборов (мэра и горсовета - ред.) в столице на 8 декабря.

Ранее глава Киева Виталий Кличко обратился в парламент с просьбой распустить Киевсовет, который вновь не смог собрать кворум для сессии, чтобы назначить досрочных выборы в столице.