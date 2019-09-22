Скачать
Воскресенье, 22.09.2019
Порошенко призывает не пересматривать "Минск", по которому есть "дорожная карта"
Порошенко призывает не пересматривать "Минск", по которому есть "дорожная карта"
Забудьте о бабьем лете: с понедельника похолодание и заморозки ночью
Забудьте о бабьем лете: с понедельника похолодание и заморозки ночью
Десна - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча
Десна - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча
Все очень серьезно: концентрация углекислого газа в атмосфере продолжает расти
Все очень серьезно: концентрация углекислого газа в атмосфере продолжает расти

"Слуга народа" в новом законе хочет вернуть Киеву самоуправление

"Слуга народа" в новом законе хочет вернуть Киеву самоуправление
14:18 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук Ткаченко

Новости Украины:Общественным активистам Киева предлагают собираться на своеобразный think tank для обсуждения дел столицы.

В Софии Киевской состоялось организованное представителями от "Слуги народа" представление предложения создать Институт Киева, призванный объединить городские общины столицы.

По словам депутата "Слуги народа" Александра Ткаченко в Facebook, депутаты хотят создать специальную платформу для дискуссий относительно вопросов столицы - Институт Киева. Помимо этого, "Слуга народа" предлагает новые идеи в противовес существующему закону о столице, в том числе с объединением общин Киева.

Законопроект о Киеве по версии "Слуги народа", над которым,  по словам Ткаченко, велась серьезная работа, несет в себе цель вернуть Киеву самоуправление.

Ткаченко отмечает, что закон позволит объединить большое количество общественных инициатив, которые будут обсуждаться на благо столицы в своеобразном аналитическом центре .

Гончарук распорядился провести проверку ”исполнительской дисциплины” в КГГА

Напомним, законопроект об изменении закона о столице был зарегистрирован в Раде 13 сентября, а 19 сентября он был включен в повестку дня на следующее пленарное заседание, назначенное на октябрь. В нем предусмотрено назначение местных выборов (мэра и горсовета - ред.) в столице на 8 декабря.

Ранее глава Киева Виталий Кличко обратился в парламент с просьбой распустить Киевсовет, который вновь не смог собрать  кворум для сессии, чтобы назначить досрочных выборы в столице.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, "Слуга народа", Закон о столице, Институт Киева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обратная сторона Луны: Yutu-2 прислал снимки странного вещества (Фото)
02 Порошенко: Соглашения Штайнмайера не существует в природе, это выдумки Путина
03 Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября
04 Рассекречена новая версия Toyota RAV4 (Фото)
05 Чудовищный нокаут в бою Колберт - Бельтран (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Прослушка&quot; Трубы: новые комментарии ГБР
"Прослушка" Трубы: новые комментарии ГБР
&quot;Слуга народа&quot; в новом законе хочет вернуть Киеву самоуправление
"Слуга народа" в новом законе хочет вернуть Киеву самоуправление
Указом от 2001 года сегодня в Украине отмечают День партизанской славы
Сегодня в Украине отмечают День партизанской славы
Обновление Google Chrome: что изменилось в браузере
Обновление Google Chrome: что изменилось в браузере
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь