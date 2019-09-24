Вечерняя сводка ООС: 9 нарушений режима "тишины", гибель военного

Новости Украины:Оккупанты девять раз обстреляли позиции ООС, есть погибший и раненый.

Российско-оккупационные войска по состоянию на 19.00 вторника, 24 сентября, 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Один украинский воин погиб, еще один получил ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Также из гранатометов разных систем, снайперского и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил: недалеко от Красногоровки из направления Старомихайловка - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды возле Марьинки из направления Трудовская - из автоматического гранатомета, снайперского и стрелкового оружия; недалеко от Павлополя из направления Украинского - со стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды возле Травневого из направления Доломитного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; недалеко от Крымского из направления Донецкого - из гранатометов разных систем и стрелкового оружия; возле Новолуганского из направления Доломитного - из гранатометов разных систем; недалеко от Троицкого из направлению Калинового - со стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения.