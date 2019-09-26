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Рябошапка уволил прокурора Харьковской области

Рябошапка уволил прокурора Харьковской области
14:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Генпрокурор подписал приказ об увольнении прокурора Харьковской области Юрия Данильченко.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Юрия Данильченко с должности прокурора Харьковской области. Об этом сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"25 сентября 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности прокурора Харьковской области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, генпрокурор уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, а также Черниговской областей.

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои слова из расшифровки телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 25 июля о будущем генеральном прокуроре Украины Руслане Рябошапке, которого он назвал "своим человеком".

Кроме этого, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка призвал не делать преждевременных выводов относительно пожара, произошедшего в ночь на вторник под Киевом в доме экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

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Прокуратура, Харьковская область, Увольнение, Руслан Рябошапка, Юрий Данильченко.
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