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Очередная помощь от ОНН: на Донбасс отправили 4 грузовика от UNICEF

Очередная помощь от ОНН: на Донбасс отправили 4 грузовика от UNICEF
09:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:На временно оккупированную территорию Донбасса доставили гуманитарный груз от Детского фонда ООН UNICEF.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 4 грузовика с гуманитарной помощью от Детского фонда ООН UNICEF. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены медицинские препараты и оборудование для водоснабжения общим весом 8,8 тонны", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН окажет жителям 52 населенных пунктов вдоль линии разграничения гуманитарную помощь общим объемом в один миллион долларов.

UNICEF: более 29 млн детей родились в зоне конфликтов

Кроме этого, Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены товары медицинского назначения весом 649,2 кг.

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Гуманитарная помощь, Донбасс, ОНН, UNICEF.
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