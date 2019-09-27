Очередная помощь от ОНН: на Донбасс отправили 4 грузовика от UNICEF

Новости Украины:На временно оккупированную территорию Донбасса доставили гуманитарный груз от Детского фонда ООН UNICEF.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 4 грузовика с гуманитарной помощью от Детского фонда ООН UNICEF. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены медицинские препараты и оборудование для водоснабжения общим весом 8,8 тонны", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН окажет жителям 52 населенных пунктов вдоль линии разграничения гуманитарную помощь общим объемом в один миллион долларов.

Кроме этого, Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены товары медицинского назначения весом 649,2 кг.