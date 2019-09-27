Минирование зданий: нацполиция Краматорска проверяет данные

Новости Украины:По предварительным данным заминированы городского суда и исполкома.

Полиция проверяет сообщение о минировании зданий городского суда и исполкома в Краматорске.

По информации городского отдела полиции, сообщение об угрозе взрывов поступило на электронный адрес полиции в 8.20. Отправитель указал, что самодельные взрывные устройства - большой мощности.

На места немедленно прибыли следственно-оперативные группы, работники службы по чрезвычайным ситуациям и другие экстренные службы. Полиция обеспечивает охрану периметров. Взрывотехники и кинологи со служебными собаками направлены для обследования территорий.

Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лица, сообщившего о намерении совершения теракта.

Напомним, в пятницу поздно вечером в полицию поступило сообщение о заминировании аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского.

Как сообщалось ранее, В Киеве завершили проверку анонимного сообщения о заминировании более 60 объектов, опасных предметов не обнаружили.