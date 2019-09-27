Почти каждый второй киевлянин с высшим образованием

Новости Украины:Около половины киевлян имеют диплом о высшем образовании, а менее процента вообще не имеют образования.

Около половины жителей Киева в возрасте 6 лет и старше имеют высшее образование. Соответствующие данные обнародовало Главное управление статистики в г. Киеве Государственной службы статистики.

По данным Киевстата, 45,6% населения Киева в возрасте 6 лет и старше в текущем году имеют высшее образование (при 23,0% в среднем по Украине). Базовое высшее образование имеют 2% киевлян (2,4% - по Украине), неполное высшее - 15,9% (17,9% - по Украине), профессионально-техническое - 7,8% (19,8% - по Украине ), полное общее среднее - 14,1% (17,3% - по Украине), базовое общее среднее - 3,4% (7,5% - по Украине), начальное общее среднее - 4,7% (6,3 % - по Украине), дошкольное образование имеют 5,7% киевлян (5,2% - по Украине).

При этом, в учреждении уточнили, что 0,8% киевлян вообще не имеют образования, но умеют читать и писать, или же являются неграмотными, тогда как в целом по стране этот показатель составляет 0,6%.

Приведенные данные были получены в ходе выборочного обследования условий жизни домохозяйств по распределению населения по уровню образования в 2019 году.