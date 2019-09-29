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Днепровский металлургический завод изменит режим работы: детали

Днепровский металлургический завод изменит режим работы: детали
11:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:На Днепровском металлургическом заводе запланирован ряд крупных инвестиционных проектов.

Днепровский металлургический завод (ДМЗ) с 5 октября 2019-го изменит режим работы. Часть основных цехов остановят в связи с проведением масштабных работ по модернизации производства.

Как сообщалось ранее, инвестиционная программа DCH по развитию ГМК-дивизиона DCH Steel (ДМЗ и рудника «Сухая Балка» в Кривом Роге) предусматривает капиталовложения в размере $300 млн в течение ближайших 5 лет.

Реализации соответствующих проектов будет предшествовать масштабная исследовательская и ремонтная работа, предполагающая остановку части цехов ДМЗ. Период времени для ее проведения выбран, в том числе, с учетом низкой текущей конъюнктуры рынков сбыта продукции завода. 

На Днепровском металлургическом заводе запланирован ряд крупных инвестиционных проектов. Мы капитально ремонтируем и модернизируем производство для стабильной работы оборудования и снижения нагрузки на окружающую среду, – подчеркнул Виталий Баш, генеральный директор DCH Steel и ДМЗ.

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Нынешний режим работы ДМЗ предполагает остановку части основных цехов.

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Днепропетровская область, Кривой Рог, ДМЗ.
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