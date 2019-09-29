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За текущие сутки оккупанты 6 раз нарушили "режим тишины"

За текущие сутки оккупанты 6 раз нарушили "режим тишины"
13:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Потерь в рядах украинских военнослужащих нет.

Незаконные вооруженные формирования шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил с начала суток, потерь в рядах украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины в воскресенье.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.30 российско-оккупационные войска осуществили уже 6 обстрелов. Характер действий оккупантов не меняется… По имеющейся информации, с начала текущих суток в Объединенных силах потерь нет, наши подразделения надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Два обстрела пришлись на луганское направление, четыре – на донецкое. Боевики использовали 120-е и 82-ги минометы, ручные противотанковые и автоматические гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Украина получила гуманитарную помощь от Польши для Донбасса

Напомним, за минувшие сутки боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали.

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Боевики, Минобороны, Донбасс, ВСУ, Оккупанты, ОРДЛО, ООС.
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