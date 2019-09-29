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Украина получила гуманитарную помощь от Польши для Донбасса

Украина получила гуманитарную помощь от Польши для Донбасса
10:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Польша выделила более $1 млн на гумпомощь Донбассу.

Польша выделила более $1 млн на решение гуманитарных проблем на аннексированных территориях Донбасса этой зимой, средства перечислили управлению по координации гуманитарных вопросов ООН.

Об этом сообщило представительство Польши при организации ООН в Женеве в Twitter.

По информации ООН, более пяти миллионов украинцев будут переживать шестую зиму в условиях вооруженного конфликта на Донбассе. Выделенные деньги направят на помощь наиболее уязвимым, в частности, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

Напомним, на временно оккупированную территорию Донбасса доставили гуманитарный груз от Детского фонда ООН UNICEF.

Ситуация на Донбассе: оккупанты десятки раз атаковали украинские позиции

Как сообщалось ранее, международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированную территорию Донбасса 2 грузовика гуманитарной помощи

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Украина, Польша, ООН, Гуманитарная помощь, Донбасс.
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