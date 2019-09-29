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Трудовое рабство: на Сумщине полицейские освободли мужчину из "плена" (Фото)

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Трудовое рабство: на Сумщине полицейские освободли мужчину из "плена" (Фото)
14:59 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В "рабство" мужчина попал, когда хотел уехать в Киев на заработки.

В Сумской области полиция обнаружила семью с Буринского района, которая в течении 3 трех эксплуатировала 34-летнего мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

За свой адский труд мужчина не получила ни копейки.

Как стало известно, мужчина родом из Хмельницкой области. В Киев он приехал на заработки, но вместо этого на вокзале он встретил женщину, которая предложила ему временную и высокооплачиваемую работу.

Но по приезду у потерпевшего отобрали документы и заставили тяжело работать. 

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Как сообщает сам потерпевший, через некоторое время к его "работодателю" приехала мама и она забрала бедолагу к себе. Так он оказался в другой семье. Женщина отбирала все заработанные деньги, контролировала каждый шаг и наплевательски относилась к здоровью зарабитчанина.

Спас мужчину счастливый случай. Когда "работодательница" отправила "раба" в магазин, ему стало плохо. Скорая забрала его и сделала ему операцию.

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С заявой пострадавшего сразу открыли уголовное производство за ч.2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы), потом он было переквалифицированно на ч. 1.ст. 149 УК Украины (Торговля человеком или получение человека совершенные с целью эксплуатации).

Когда мужчина пришел в себя, он вернулся к "работодателям", но теперь уже с правоохранителями.

Впервые за годы мучений он одел чистую одежду.

Жил мужчина в летней кухне, спал на старом диване, покрываясь хламом.

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Сами "наниматели" утверждают, что все было по договору и за деньги, своей вины они не признают. Им уже сообщено о подозрении по ст. 149 УК Украины (Торговля людьми).

Заробитчанин находиться на обследовании, после чего будет отправлен домой, где его уже ждут родные.

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Сумы, Сумская область, Хмельницкая область, УК Украины, Нацполиция, Трудовое рабство.
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