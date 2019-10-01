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Обстрел в зоне ООС: есть раненый

Обстрел в зоне ООС: есть раненый
08:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Один боец ВСУ ранен с начала понедельника в результате 21 обстрела на Донбассе.

За понедельник и ночь вторника боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего получил ранения украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", – говорится в сводке, обнародованной во вторник утром на странице пресс-центра штаба ООС в Фейсбук.

Боевики обстреливали позиции подразделений ООС сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из вооружения БМП, зенитной установки, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Во время одного из обстрелов, с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил, противник использовал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с подвесом для сброса гранатометных выстрелов", – добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 11 обстрелов позиций ООС: трижды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82-мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия; дважды неподалеку Новомихайловки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Опытного и Марьинки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 8 обстрелов украинских позиций: дважды неподалеку Новозвановки - из артиллерийских систем калибра 122-мм, зенитной установки и станкового противотанкового гранатомета; в районе Зайцево - из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия; вблизи Шумел - из миномета калибра 82-мм и автоматического гранатомета; вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Майского - из миномета калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Светлодарска - из миномета калибра 82-мм.

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"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня… потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 1 обстрел позиций ООС: неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82-мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 1 обстрел украинских позиций вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия.

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Донбасс, ВСУ, ОРЛО, ОРДЛО, ОДЛО, ООС.
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