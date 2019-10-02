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В ООС заметили оснащенный боеприпасами беспилотник

В ООС заметили оснащенный боеприпасами беспилотник
19:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Боевики в среду 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и применили БПЛА, оснащенный подвесом для сброса боеприпасов.

В течение суток среды боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Также, с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил, противник применил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с подвесом для сброса гранатометных выстрелов… В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сводке, опубликованной в 19.00 среды на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов позиций Объединенных сил, в районе ответственности ОТГ "Север" совершили 8 обстрелов украинских позиций.

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Донбасс, ВСУ, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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