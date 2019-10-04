День в ООС: на Донбассе не утихают обстрелы, военнослужащий ВСУ получил ранение

Новости Украины:В течение суток оккупанты на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Водяного, дважды неподалеку от Павлополя, дважды вблизи Новогнатовки, дважды неподалеку от Новотроицкого, а также недалеко от Авдеевки, Лебединского, Богдановки, Водяного, Верхнеторецкого.

Отмечается, что по участку разведения сил и средств в районе Богдановки боевики, нарушая Минские соглашения, открыли огонь из автоматического гранатомета. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи Новолуганского, дважды вблизи Мироновского, дважды неподалеку от Луганского, а также в районе Зайцево и Крымского.