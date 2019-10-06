Катастрофа Ан-12: эксперты достали "черные ящики"

Новости Украины:Под Львовом эксперты изъяли черные ящики после авиакатастрофы Ан-12.

На месте аварийного приземления Ан-12 вблизи Львова продолжаются следственные действия. Они призваны помочь дать ответы на вопросы о причинах трагедии и обстоятельства гибели пяти человек, говорится в сюжете ТСН.

Место аварийной посадки самолета круглосуточно охраняет Нацгвардия, там работают следователи полиции и эксперты национально бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами. Также туда допущены представители компании-владелицы Ан-12. Сейчас говорят о том, что экипаж и приборы самолета были вполне готовы к посадке, а львовский аэропорт дал согласие на приемку судна. Оно шло четко по линии посадочной полосы. Что пошло не так – перевозчик не знает. Говорит, разговаривал с пострадавшими в больницу, но информации не прибавилось.

"Может, был отказ наземного оборудования, которое позволяет зайти на посадку. Может, что-то отказало, что не смог заметить экипаж, все может быть. Они говорят так, совершенно нормальный полет, затем листья деревьев – бах! – и мы больше ничего не помним", - рассказал заместитель председателя правления по безопасности полетов авиакомпании "Украина-аэроальянс" Борис Бондаренко.

Версию о нехватке топлива в авиакомпании отвергают. Правда, добавляют: керосин отправили на экспертизу, чтобы выяснить его качество. Из фотографий с места катастрофы видно, что Ан-12 перевозил запчасти к автомобилям Renault. В соцсетях пишут о контрабанде – мол, в августе 2014-го тот же самолет приземлился в Ужгороде, и тогда экипаж заподозрили в незаконной перевозке текстиля. Журналисты стали свидетелями того, как с поля вынесли два белых мешка, об их содержимом эксперты молчат.

Состояние трех пострадавших до сих пор тяжелое, но стабильное. Двоих перевели в травматологическое отделение, один все еще в реанимации.

"Состояние на сегодня не ухудшилось, ночь они провели спокойно, под обезболиванием. Они в сознании и доступны для контакта. Конечно, болевой синдром их беспокоит, потому что травма и так далее", - рассказал травматолог 8-й городской больницы Львова Юрий Вовчко.

Родственники и знакомые потерпевших к общению с журналистами не расположены. Ан-12, который совершил аварийное приземление под Львовом, эксплуатируют более полувека. Но эксперты по авиации говорят, что это нормальный возраст для самолета.

"Есть мировые исследования, связанные с возрастом самолета. И они говорят, что самолеты, которым до 5 лет, показывают точно такой же уровень безопасности полета, как и самолеты, которым 20 и больше", - заверил Богдан Долинце.

В полиции журналистов заверили, что все выходные будут работать на месте аварийной посадки самолета и уже больше информации обнародуют в понедельник. Черные ящики с Ан-12 уже изъяли, но еще не расшифровали.