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Ситуация на Донбассе: боевики ранили двух украинских военных

Ситуация на Донбассе: боевики ранили двух украинских военных
08:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

За минувшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"05 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, а еще один - боевое травмирование", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Как отмечается, боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, НВФ четыре раза умышленно обстреляли участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили шесть обстрелов. В частности, дважды вблизи Павлополя и Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Новогнатовки – из автоматического гранатомета, неподалеку Гнутово - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 18 обстрелов. В частности. четыре раза неподалеку Золотого - из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, трижды вблизи Хутора Свободного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, трижды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Луганского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, дважды неподалеку Новозвановки - из стрелкового оружия, вблизи Южного - из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Майорска - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Катериновки - из автоматического гранатомета, неподалеку Майского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, а еще один - боевое травмирования.

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"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрелы неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия и вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм и подствольного гранатомета.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с украинской стороны не было.

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Донбасс, ВСУ, ОРЛО, ОРДЛО, ОДЛО, ООС.
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