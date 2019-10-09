Горсовет Львова признал недопустимым эксплуатацию животных в цирках

Новости Украины:Решением предусмотрено создание Центра реабилитации животных, пострадавших от жестокого обращения.

Исполнительный комитет Львовского городского совета признал недопустимым эксплуатацию животных в цирках и дельфинариях.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Исполнительный комитет Львовского горсовета принял решение "О гуманном отношении к животным", которым признает их эксплуатацию в цирках и дельфинариях недопустимым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим город подготовит соответствующее обращение к президенту и премьер-министру относительно безотлагательного внесения изменений в законодательство Украины в сфере защиты животных.

Кроме того, решением предусмотрено создание Центра реабилитации животных, пострадавших от жестокого обращения, на территории регионального ландшафтного парка "Вознесение".

В пресс-службе отметили, что от использования животных в цирковых представлениях полностью или частично отказались около полусотни стран мира.

"Например, общенациональный запрет на эксплуатацию животных действует в Австрии, Венгрии, Великобритании, Греции, Дании, Италии, Нидерландах, Хорватии, Чехии, Швеции, Финляндии и Израиле. Локальные запрета введены в США, Австралии, Аргентине, Бразилии, Бельгии, Германии, Испании, Норвегии, Эстонии", - добавили в ведомстве.

Также в горсовете напомнили, что ранее во Львове было принято решение о запрете передвижных и других мобильных цирков