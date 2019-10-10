Скачать
Четверг, 10.10.2019
Главные события 9 октября: Зеленский и глава МИД Нидерландов, брифинг Трубы, Аваков и посол ФРГ
Главные события 9 октября: Зеленский и глава МИД Нидерландов, брифинг Трубы, Аваков и посол ФРГ
Помпео считает уместной просьбу Трампа к Зеленскому в скандальном разговоре
Помпео считает уместной просьбу Трампа к Зеленскому
Постол оценил перспективы Усика в хэвивейте
Постол оценил перспективы Усика в хэвивейте
Приметы и обряды на 10 октября - Савватий-пчеловод
Приметы и обряды на 10 октября - Савватий-пчеловод

Утренняя сводка ООС за 10 октября: ранен один украинский военнослужащий

Утренняя сводка ООС за 10 октября: ранен один украинский военнослужащий
08:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:За среду и ночь четверга боевики 27 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе.

В результате обстрелов террористов получил ранения украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", –говорится в сводке, обнародованной в четверг утром на странице пресс-центра штаба ООС в Фейсбук.

За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям ООС из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82-мм", – добавили в штабе.

Противник на Донбассе использовал минометы - штаб ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 12 обстрелов позиций ООС: дважды вблизи Красногоровки - из миномета калибра 120-мм, а также из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Песков - из миномета калибра 82-мм, а также из стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Пищевика, Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Николаевки, Павлополя, Новогнатовки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 12 обстрелов: вблизи Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм; пять раз в районе Золотого - обстреляли участок разведения сил и средств из миномета калибра 82-мм, а также применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие; вблизи Гладосово - из миномета калибра 82-мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Майорска - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Крымского - из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Авдеевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Новозвановки - из ручного противотанкового гранатомета.

В течение текущих суток боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" они совершили обстрелы: дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – отметили в штабе ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, Операция Объединенных сил, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 10 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Гиперзвуковое оружие Украины?: чем удивило "Южное" на выставке "Оружие и безопасность - 2019" (Видео)
03 Зеленский ответил на вопрос, существует ли для Крыма "формула Штайнмайера"
04 Советы для худеющих: как обмануть чувство голода
05 "Я даже сама не могу понять этого": Виктория Булитко о личной жизни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве настроены на диалог с обществом
В Минздраве настроены на диалог с обществом
Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября
Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября
Турецкие войска продолжают наступление вглубь Сирии
Турецкие войска продолжают наступление вглубь Сирии
Эль Фаннинг рассказала о работе с Анджелиной Джоли
Эль Фаннинг рассказала о работе с Анджелиной Джоли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь