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Разъяренная стая собак искусала женщину в Полтаве (Фото)

Разъяренная стая собак искусала женщину в Полтаве (Фото)
14:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:Правоохранители Полтавы отбивали пострадавшую от укусов женщину у стаи собак.

Сегодня, около 5 часов утра, в полицию Полтавы позвонила заявительница и сообщила, что стала очевидцем того, как возле пруда на улице Леси Украинки стая собак напала на женщину.

Как сообщили в управлении патрульной полиции Полтавской области, экипаж патрульных уже через несколько минут прибыл на место происшествия. Инспекторы услышали стоны женщины и просьбы о помощи, а также лай собак.

Обследовав прилегающую территорию, в зарослях правоохранители увидели женщину, тело которой кромсала стая собак, численностью до 7 особей. Животные вели себя агрессивно и напали на сотрудников полиции.

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Чтобы защитить жизни потерпевшей, отбить нападение и отогнать разъяренную стаю, инспекторам пришлось применить слезоточивый газ.

До приезда кареты скорой медицинской помощи, патрульные оказывали пострадавшей домедицинскую помощь. Также на место происшествия прибыли следователи, которые выяснят дальнейшие обстоятельства дела.

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Полтава, Собаки, Нацполиция, Злые собаки, Стая собак, Полиция Полтавы.
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