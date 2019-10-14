Скачать
Понедельник, 14.10.2019
Утренний дайджест: главные события Украины и мира 13 октября
Утренний дайджест: главные события Украины и мира 13 октября
Главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию в Украине
Главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию в Украине
Португалия - фаворит в матче против Украины
Португалия - фаворит в матче против Украины
Покров Пресвятой Богородицы - праздник 14 октября
Покров Пресвятой Богородицы - праздник 14 октября

Ситуация на Донбассе: 20 нарушений режима "тишины"

Ситуация на Донбассе: 20 нарушений режима "тишины"
07:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины:Боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала воскресенья, без потерь.

С начала суток воскресенья боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки ни один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие обстрелов не пострадал", – говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

За минувшие сутки боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов. В частности, дважды вблизи Песков - из миномета калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Павлополя - из миномета калибра 82-мм и ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Чермалыка - из станковых автоматических гранатометов; вблизи Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов: шесть раз вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза в районе Золотого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Светлодарска и Попасной - из автоматических станковых гранатометов; у Зайцевого - из вооружения БМП-1; в районе Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Крымского - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В Минобороны рассказали о событиях на Донбассе за день

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня… в результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не было", – добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили обстрелы: дважды неподалеку Новотроицкого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Лебединского - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано вражеский обстрел из РПГ и стрелкового оружия в районе Хутора Вольного.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ПА НАТО говорили о "плане Маршалла для Украины"
02 В НБУ сообщили об уменьшении объема наличных
03 Время прокачивать навыки: за что работодатели готовы поднимать зарплату
04 Немецкая компания Hymer планирует выпустить уникальный дом на колесах (Видео)
05 Хэллоуин в Диснейленде: актриса Меган Фокс делится фото со своего отпуска (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В США разбился канадский учебный самолет (Видео)
В США разбился канадский учебный самолет (Видео)
Убийство в столице: стали известны детали
Убийство в столице: стали известны детали
Стрельба в Филадельфии: шесть человек пострадали
Стрельба в Филадельфии: шесть человек пострадали
Google выпустил Doodle ко дню рождения Жозефа Плато
Google выпустил Doodle ко дню рождения Жозефа Плато
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь