В Запорожье подростки побили девушек

Новости Украины:На школьном стадионе в Запорожье несколько подростков жестоко избили двух девушек другие снимали действие на камеру.

Жестокое избиение произошло на школьном стадионе в Запорожье. Стая подростков там сначала избила одну девушку, потом взялись за другую. Пока одни били, другие наблюдали, снимали на мобильные телефоны и даже подсвечивали фонариками, чтобы лучше заснять насилие, говорится в сюжете ТСН.

В результате одной из жертв понадобилась врачебная помощь – ее госпитализировали с многочисленными травмами рук, тела и лица. Пока одни били, другие наблюдали, снимали на мобильные телефоны и даже подсвечивали фонариками, чтобы лучше заснять насилие. В

результате одной из жертв понадобилась врачебная помощь - ее госпитализировали с многочисленными травмами рук, тела и лица. Полиция уже установила участников избиения, их обвиняют в хулиганстве. А вот пострадавшие не очень надеются на правосудие: родные жертв говорят, инициатор издевательств имеет влиятельных родственников в правоохранительных органах.

Ранее в Днепре 13 октября семейный конфликт закончился дракой - молодой человек прямо на улице на глазах у прохожих начал избивать девушку ногами.