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В Днепре задержан подозреваемый в умышленном убийстве водителя "Мерседеса"

В Днепре задержан подозреваемый в умышленном убийстве водителя "Мерседеса"
11:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Днепре правоохранители задержали 30-летнего подозреваемого в умышленном убийстве водителя автомобиля "Мерседес", которое произошло вчера вечером.

\Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, в совершении преступления подозревается неработающий житель Днепра, 1989 г.р.

Отмечается, что во время обыска у подозреваемого изъято орудие преступления - гладкоствольное охотничье помповое ружье.

По факту убийства мужчины в собственном авто следственным управлением ГУНП в Днепропетровской области начато уголовное производство с правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). На месте преступления обнаружены и изъяты семь стреляных гильз и другие вещественные доказательства.

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Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

За совершение умышленного убийства ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, вечером 17 октября в Днепре неизвестный обстрелял автомобиль «Мерседес», за рулем которого находился мужчина 1992 г.р. От полученного огнестрельного ранения он погиб на месте.

На причастность к совершению умышленного убийства полиция проверяла четырех человек.

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Днепр, Национальная полиция, Нацполиция, Убийство в Днепре.
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