Радиационные предметы, найденные в Южном, могут быть из Чернобыля

Новости Украины:Как отмечается, опасные предметы стали причиной спецоперации, которую 18 октября провели сотрудники СБУ вблизи Южного.

Обнаруженные в городе Южном Одесской области предметы с завышенным радиационным фоном предположительно были доставлены из Чернобыльской зоны.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Южного.

"Правоохранители выяснили, что в одном из производственных помещений государственного предприятия "Южный государственный научно-производственный центр "Прогресс" хранятся опасные предметы, излучающие высокую дозу радиации", - сообщили в мэрии.

По данным пресс-службы, специалисты гособъединения "Радон" провели работы по вывозу и последующей утилизации опасных предметов. По версии комиссии по чрезвычайным ситуациям, это оборудование для фотофиксации с вертолетов, работавших в зоне отчуждения (в районе Чернобыля).

К процессу утилизации присоединились также коммунальщики Южного. В частности, на коммунальном предприятии "ЮТКЕ" изготовлены специальные короба для транспортировки опасного груза.

В мэрии напомнили, что ионизирующее излучение в месте нахождения предметов в 500 раз превысила норму. На госпредприятии ситуацию пока не комментируют, ссылаясь на следственные действия.

По словам председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Любива, опасный груз захоронят на территории спецполигона возле населенного пункта Знаменка (Одесская область).

Напомним, в конце прошлой недели в городе Южный Одесской области СБУ предупредила угрозу радиационного загрязнения. Отмечалось, что во время контрольно-проверочных мероприятий правоохранители выяснили: в одном из производственных помещений местного государственного научно-производственного центра хранятся опасные предметы, являющиеся источником ионизирующего излучения.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины.

Учитывая близость расположения к предприятию складов с сельхозпродукцией морского порта "Пивденный", которая транспортируется за рубеж, существовала потенциальная угроза распространения радиации за пределы Украины.