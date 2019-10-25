Скачать
Пятница, 25.10.2019
"Угрозы независимости": Верховный суд просит Зеленского ветировать закон
"Угрозы независимости": Верховный суд просит Зеленского ветировать закон
Дуда хочет диалога с Зеленским по историческим проблемам
Дуда хочет диалога с Зеленским по историческим проблемам
Свитолина узнала соперниц по Итоговому турниру WTA
Свитолина узнала соперниц по Итоговому турниру WTA
Honor 9X представили на глобальном рынке
Honor 9X представили на глобальном рынке

Штаб ООС: Боевики сорвали разведение войск в районе Богдановки - Петровского

Штаб ООС: Боевики сорвали разведение войск в районе Богдановки - Петровского
15:28 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:В Штабе ООС заявляют, что оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности.

Боевики, имитируя готовность провести разведение сил и средств, произвели обстрел на участке разведения в районе Богдановки - Петровского.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"24 октября, противник, имитируя готовность провести разведение сил и средств на участке разведения №3, произвел обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия на участке разведения №3 (Богдановка)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе операции Объединенных сил уточнили, что речь идет о разведении в районе Петровского, которое сейчас находится на временно оккупированной территории, со стороны подконтрольной украинским властям территории в этом районе находится населенный пункт Богдановка.

Противник бил в Луганском направлении: ранен боец ВСУ

 "Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №3 оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства", - добавили в штабе.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

Согласно договоренностям, стороны должны отвести свои войска и вооружения на расстояние 1 километр от линии разграничения.

Разведение должно было начаться 7 октября при условии соблюдения в течение семи дней режима тишины, однако боевики продолжают вести обстрелы.

7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе Петровского и Золотого откладывается из-за обстрелов контролируемыми Россией боевиками.

В Офисе президента заявили, что разведение сил возле Золотого в Луганской области невозможно без устойчивого прекращения огня, поэтому сейчас этот процесс отложен.

Обстрелы боевиками Богдановки демонстрируют нежелание НВФ соблюдать Минские соглашение

15 октября специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что по итогам очередного заседания в Минске на переговорах ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе не смогли договориться о разведении сил в Золотом и Петровском.

23 октября Зеленский заявил, что встреча глав стран «нормандского формата» (Украина, Россия Франция, Германия) состоится после разведения сил на трех участках на Донбассе - Станице Луганской, Золотом и Петровском, а также после прекращения обстрелов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Богдановка, Петровское, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
02 Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября
03 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
04 Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках
05 "Мисс Украина Вселенная 2019": известно имя победительницы и яркие фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Укрсоцбанк&quot; лишился лицензии НБУ: причины
"Укрсоцбанк" лишился лицензии НБУ: причины
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
В ЦИК ответили, возможны ли выборы на Донбассе
В ЦИК ответили, возможны ли выборы на Донбассе
&quot;Мы календари не сверяли&quot;: Владимир Дантес рассказал о будущем пополнении в семье
"Мы календари не сверяли": Владимир Дантес рассказал о будущем пополнении в семье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь