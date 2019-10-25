Штаб ООС: Боевики сорвали разведение войск в районе Богдановки - Петровского

Новости Украины:В Штабе ООС заявляют, что оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности.

Боевики, имитируя готовность провести разведение сил и средств, произвели обстрел на участке разведения в районе Богдановки - Петровского.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"24 октября, противник, имитируя готовность провести разведение сил и средств на участке разведения №3, произвел обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия на участке разведения №3 (Богдановка)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе операции Объединенных сил уточнили, что речь идет о разведении в районе Петровского, которое сейчас находится на временно оккупированной территории, со стороны подконтрольной украинским властям территории в этом районе находится населенный пункт Богдановка.

"Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №3 оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства", - добавили в штабе.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

Согласно договоренностям, стороны должны отвести свои войска и вооружения на расстояние 1 километр от линии разграничения.

Разведение должно было начаться 7 октября при условии соблюдения в течение семи дней режима тишины, однако боевики продолжают вести обстрелы.

7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе Петровского и Золотого откладывается из-за обстрелов контролируемыми Россией боевиками.

В Офисе президента заявили, что разведение сил возле Золотого в Луганской области невозможно без устойчивого прекращения огня, поэтому сейчас этот процесс отложен.

15 октября специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что по итогам очередного заседания в Минске на переговорах ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе не смогли договориться о разведении сил в Золотом и Петровском.

23 октября Зеленский заявил, что встреча глав стран «нормандского формата» (Украина, Россия Франция, Германия) состоится после разведения сил на трех участках на Донбассе - Станице Луганской, Золотом и Петровском, а также после прекращения обстрелов.