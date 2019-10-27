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ГСЧС провела мониторинг чистоты воздуха в городах Украины

ГСЧС провела мониторинг чистоты воздуха в городах Украины
10:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Незначительное загрязнение воздуха выявили в пяти городах.

Превышение загрязнения воздуха 27 октября зафиксировано в Днипре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Камянском.

Соответствующая информация обнародована на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Значительного роста уровней загрязнения воздуха не наблюдается. Незначительные превышения предельно допустимых концентраций имеют место только в Днипре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Камянском", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что на территории Украины удерживается антициклонический характер погоды, который предопределяет отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствие вертикального перемешивания воздуха, густые туманы. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ.

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При этом в ведомстве указывают, что в целом концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГСЧС Украины не отмечает.

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Загрязнение, Воздух, ГСЧС.
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