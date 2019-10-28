Гайдай обещает превратить Луганщину в "огромную строительную площадку"

Новости Украины:Глава Луганской ОГА говорит, что уже успел договориться с бизнесменами о инвестициях в развитие области.

Сегодня, 28 октября, новоназначенный глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай встретился с руководителями структурных подразделений ОГА. В ходе встречи он заявил, что намерен акцентировать своё внимание на развитии экономики области.

Об этом сообщается на сайте Луганской облгосадминистрации.

"Подчеркиваю, моя политика - развитие экономики области. Если человек, который представляет дргую политическую силу предложит проект, направленный именно на это, то он получит поддержку. Главное - работать ради людей", - отметил Гайдай.

Он также добавил, что пока депутаты выясняют отношения, простые граждане страдают. И поэтому именно Луганская ОВГА является тем механизмом, где должны приниматься важные решения за которые нужно отвечать.

"Луганщина - это очень сложный регион. По моему мнению, самый тяжелый в Украине", - сказал Гайдай, уточнив, что в области наблюдается нехватка средств на реализацию проектов развития.

Он добавил, что у него уже есть договоренности с бизнесменами, которые готовы инвестировать в развитие региона и Украины.

"Буду делать все возможное, чтобы уже в следующем году Луганщина стала огромной строительной площадкой", - подытожил Гайдай.

Сергей Гайдай назначен президентом Украины на пост главы Луганской ОГА 25 октября. Предыдущий глава Виталий Комарницкий не проработал на должности и четырех месяцев.