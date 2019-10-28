Скачать
Понедельник, 28.10.2019
Зеленский провел экстренную встречу с детективами НАБУ и САП
Зеленский провел экстренную встречу с детективами НАБУ и САП
Президент назначил нового главу Киевской облгосадминистрации
Президент назначил нового главу Киевской облгосадминистрации
Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA
Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA
"Горе у них": друг Анастасии Заворотнюк заявил о критичном состоянии актрисы
"Горе у них": друг Анастасии Заворотнюк заявил о критичном состоянии актрисы

Гайдай обещает превратить Луганщину в "огромную строительную площадку"

Гайдай обещает превратить Луганщину в "огромную строительную площадку"
15:14 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Глава Луганской ОГА говорит, что уже успел договориться с бизнесменами о инвестициях в развитие области.

Сегодня, 28 октября, новоназначенный глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай встретился с руководителями структурных подразделений ОГА. В ходе встречи он заявил, что намерен акцентировать своё внимание на развитии экономики области. 

Об этом сообщается на сайте Луганской облгосадминистрации. 

 "Подчеркиваю, моя политика - развитие экономики области. Если человек, который представляет дргую политическую силу предложит проект, направленный именно на это, то он получит поддержку. Главное - работать ради людей", - отметил Гайдай. 

Зеленский прокомментировал смену главы Луганской ОГА

Он также добавил, что пока депутаты выясняют отношения, простые граждане страдают. И поэтому именно Луганская ОВГА является тем механизмом, где должны приниматься важные решения за которые нужно отвечать. 

"Луганщина - это очень сложный регион. По моему мнению, самый тяжелый в Украине", - сказал Гайдай, уточнив, что в области наблюдается нехватка средств на реализацию проектов развития. 

Визит Зеленского в Золотое: глава Луганской ОГА готов встретиться со "зрадофилами"

Он добавил, что у него уже есть договоренности с бизнесменами, которые готовы инвестировать в развитие региона и Украины. 

"Буду делать все возможное, чтобы уже в следующем году Луганщина стала огромной строительной площадкой", - подытожил Гайдай.

Сергей Гайдай назначен президентом Украины на пост главы Луганской ОГА 25 октября. Предыдущий глава Виталий Комарницкий не проработал на должности и четырех месяцев. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Луганская область, Сергей Гайдай, Луганская ОГА.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Все услышали ваши угрозы": лидер Нацкорпуса обратился к Зеленскому (видео)
02 Рецепт дня: сливочный торт без выпечки за 10 минут
03 "Прошлое закончилось": Зеленский говорит, что не боится обидеть Коломойского
04 Мокрый снег и мороз: Синоптики дали украинцам холодный прогноз погоды
05 Квантовая физика способна объяснить появление у человека сознания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мокрый снег и мороз: Синоптики дали украинцам холодный прогноз погоды
Мокрый снег и мороз: украинцев ждет похолодание
Евросоюз согласился отстрочить Brexit на три месяца
Евросоюз согласился отстрочить Brexit на три месяца
В Украине планируют отменить медицинские справки
В Украине планируют отменить медицинские справки
Ушел из жизни известный писатель Буковский
Ушел из жизни известный писатель Буковский
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь