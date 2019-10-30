Разведение сил: Боевики обстрелили Золотое-4

Новости Украины:В понедельник, 28 октября, вечером со вражеской стороны зафиксировано обстрелы в направлении Золотого-4, а 29 октября в этом населенном пункте было обнаружено повреждения в результате обстрелов.

В понедельник, 28 октября, в направлении населенного пункта Золотое-4 боевики осуществили обстрелы с применением стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Боевики обстреляли жилые дома. Мобильной группой украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон была проведена фиксация обстрелов.

"Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных обстрелах со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, 28.10.2019, в период с 20.45 до 21.25 и с 21.53 до 22.40 со стороны ВФ РФ в направлении н.п. Золотое-4 осуществлено обстрелы с применением стрелкового оружия", – говорится в заявлении.

Отмечается, что мобильная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала на фото факт обстрела жилых домов в Золотом-4 Попаснянского района Луганской области.

Также сообщается, что прибыв на место обстрела, мобильная наблюдательный группа обнаружила следующее частный дом по улице Ореховой, 25, который был поврежден от стрелкового оружия калибра 7,62 мм. На месте обстрела группой дополнительно проведен опрос местных жителей и, с их помощью, обнаружены отверстия в пластиковой облицовке дома.

Кроме того, частный дом по улице Довженко, 28, был поврежден от стрелкового оружия калибра 7,62 мм. На месте обстрела группой дополнительно проведен опрос местных жителей и, с их помощью, выявлено 3 отверстия в кровле дома.

Пострадавших в результате обстрелов нет.

На месте обстрела группой дополнительно проведен опрос местных жителей и, с их помощью, обнаружено 3 отверстия в кровле дома. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Как сообщалось, 29 октября в районе населенного пункта Золотое-4 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения.