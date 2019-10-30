Во Львове арестовали мужчину подозреваемого в покушении на убийство

Новости Украины:Во Львове арестован подозреваемый в покушении на умышленное убийство предпринимателя в мае этого года.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

В ведомстве напомнили, что 15 мая на улице Трускавецкой под автомобилем "БМВ Х6", принадлежащей 47-летнему львовскому предпринимателю, сработало взрывное устройство. В результате взрыва был поврежден кузов автомобиля. Сам водитель телесных повреждений не получил.

"В раскрытии преступления были задействованы сотрудники уголовного розыска, следователи и другие специалисты. После проведения оперативных мероприятий и экспертиз установлена личность злоумышленника - 49-летнего жителя Мостиского района", - сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

Вчера, 29 октября, сотрудники уголовного розыска полиции Львовщины задержали подозреваемого в Тернопольской области.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и п. 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.