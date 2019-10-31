Большинство уехали: замглавы нацполиции рассказал, чем занимаются ветераны в Золотом

Новости Украины:В полиции заявили, что большинство ветеранов уехали из Золотого.

Большая часть из ветеранов, которые находились в Золотом, уехали оттуда, остались только десять человек.

Об этом в эфире программы "Нині вже" ("Прямо сейчас") на hromadske сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.

По его словам, сейчас в населенном пункте осталось десять волонтеров-ветеранов, оружие они вывезли в сопровождении полиции.

"Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям, например, заказывают волонтерскую потребность для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они делают волонтерское дело", — рассказал Троян.

Он добавил, что на протяжении последних двух дней "пошагово военные выполняют свои задачи, а Нацполиция — свои".

Также в Золотом находится взвод Нацгвардии, который вместе с полицией охраняет общественный порядок. Заместитель главы Нацполиции отметил, что внештатных ситуаций не было.

Как сообщалось ранее, 29 октября в 12.00 в районе населенного пункта Золотое-4 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения. В частности, в районе Золотого силы и средства отводятся на расстояние 1 км, процесс должен продолжаться не более 30 дней.

В штабе операции Объединенных сил подчеркнули, что никаких территорий во время разведения Украина не сдает, а подразделения Вооруженных сил Украины не оставили ни одного населенного пункта.