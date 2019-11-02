Купил на рынке: в Кировоградской области юноша отравился грибами

Житель г.Александрия Кировоградской области отравился дикорастущими грибами, которые купил на стихийном рынке, сообщает Кировоградский областной лабораторный центр.
"18-летний житель г.Александрия Кировоградской области, полакомившись неизвестными грибами, которые купил у бабушки, на стихийном рынке, сразу оказался на больничной койке", - сказано в сообщении.
Так, пострадавший, почувствовав первые симптомы болезни (тошноту и рвоту), обратился в лечебное учреждение.
Сейчас он в состоянии средней тяжести получает лечение в реанимации учреждения здравоохранения.
В Центре также призвали жителей области быть бдительными, не покупать и не употреблять дикорастущие грибы.
Напомним, всего 500 видов грибов, которые растут в Украине, считаются съедобными. Другие могут умело маскироваться под съедобные, как опенок ложный или шампиньон ядовитый. Поэтому Минздрав напомнил о правилах, которые помогут избежать отравления.