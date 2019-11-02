В Ровно пьяный водитель влетел в полицейский автомобиль (Фото)

Новости Украины:В Ровно пьяный водитель протаранил патрульный автомобиль, госпитализированы двое полицейских.

В Ровно 1 ноября 37-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat в состоянии алкогольного опьянения протаранил патрульный автомобиль, экипаж которого состоял на службе.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Ровенской области, на улице Киевской областного центра патрульные остановили водителя-нарушителя. Во время оформления админматериалов в служебный автомобиль, который стоял на обочине дороги с включенными проблесковыми маячками и в котором находились патрульные, на полной скорости влетел автомобиль Volkswagen Passat.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ровенской области, в результате ДТП состоянию на 2 октября двое пострадавших патрульных находятся в нейрохирургическом отделении местной больницы. У 35-летней полицейской медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у 33-летнего полицейского - закрытую черепно-мозговую травму и ушиб сустава.

"С ушибом головы, сотрясением головного мозга и запахом алкоголя в больницу доставили и 37-летнего жителя Ровно, который был за рулем автомобиля Volkswagen Passat. Мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, поэтому у него были отобраны образцы крови. После оказания необходимой медицинской помощи его отпустили", - отмечает пресс-служба полиции.

Следователи начали досудебное расследование по уголовному производству по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас транспортные средства изъяты и помещены на спецплощадку.