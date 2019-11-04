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Закарпатью грозит "мусорная катастрофа"

Закарпатью грозит "мусорная катастрофа"
17:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Свалки на Закарпатье заполнены на 85%, глава ОГА бьет тревогу.

На Закарпатье сложилась критическая ситуация с мусорными полигонами — большинство заполнены на 85% или исчерпали свой ресурс.

Поэтому проблема утилизации отходов стала проблемой безопасности для всей области, и необходимо обсуждать с громадами места для новых полигонов и мусороперерабатывающих предприятий.

Об этом заявил председатель Закарпатской ОГА Игорь Бондаренко, сообщает официальный сайт облгосадминистрации.

"На сегодня сложилась критическая ситуация на полигонах и свалках области, поскольку почти во всех населенных пунктах они исчерпали свои мощности и заполнены на 80-85%", - сказал Бондаренко.

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По информации первого заместителя председателя ОГА Ивана Дурана, в области ежегодно накапливается 1256 тыс. куб. м или 298 тонн ТБО, а за последние годы наблюдается тенденция к его увеличению.

По словам председателя ОГА, критическая ситуация на полигоне твердых бытовых отходов в городе Ужгороде, сейчас здесь рекультивируют территорию, после чего работа свалки может быть продлена до конца года. Однако это не решит проблему мусора в долгосрочной перспективе.

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Поэтому, считают в ОГА, для решения проблемных вопросов с ТБО на территории Ужгородского района проводились предварительные мероприятия по определению потенциальных земельных участков, а также обсуждение с местными громадами. Определены три потенциальных участка для размещения полигонов утилизации ТБО строительства мусороперерабатывающего завода.

"Всем землякам следует понять, наконец, что утилизация отходов – это вопрос безопасности не кого-то в отдельности или какого-то населенного пункта, это вопрос безопасности всего Закарпатья", – сказал председатель ОГА.

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По его словам, в области следует немедленно приступить к делу, разъяснить людям безопасность предложенных проектов по утилизации ТБО и разработать необходимую документацию.

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Все по теме:

Закарпатская область, Мусор, Закарпатская ОГА, Игорь Бондаренко, Иван Дуран.
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