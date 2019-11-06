В Киеве отменили несколько рейсов городской электрички

Новости Украины:"Киевпастранс" отменил несколько утренних рейсов столичных электричек из-за актов вандализма.

В Киеве из-за вандалов отменили ряд утренних рейсов городской электрички. Об этом сообщает пресс-службу коммунального предприятия "Киевпастранс".

Как сообщается, в связи с актами вандализма в столице были отменены утренние рейсы городской электрички. Так, были отменены рейсы №№ 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503 и 7421.

Напомним, из-за прорыва трубы в центре Киева шесть троллейбусов и автобус изменили маршруты.

Ранее сообщалось, что утром 6 ноября Киев сковали многочисленные пробки. Затруднение движения автомобильного транспорта наблюдается на левом и правом берегах столицы. Также пробки образовались на Северном, Дарницком, Южном мостах, мосту Патона и мосту Метро.