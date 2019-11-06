Скачать
Среда, 06.11.2019
Зарплата как в Европе: в Минэкономики представили план по увеличению доходов украинцев
Зарплата как в Европе: в Минэкономики представили план по увеличению доходов украинцев
Весна в ноябре: синоптики прогнозируют до +20° и грозы
Весна в ноябре: синоптики прогнозируют до +20° и грозы
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 5 ноября (Видео)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 5 ноября (Видео)
Приметы и обряды на 6 ноября – День иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"
Приметы и обряды на 6 ноября – День иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"

В Киеве отменили несколько рейсов городской электрички

В Киеве отменили несколько рейсов городской электрички
10:45 Сегодня Телеграф Фото: kyivcity travel

Новости Украины:"Киевпастранс" отменил несколько утренних рейсов столичных электричек из-за актов вандализма.

В Киеве из-за вандалов отменили ряд утренних рейсов городской электрички. Об этом сообщает пресс-службу коммунального предприятия "Киевпастранс".

Как сообщается, в связи с актами вандализма в столице были отменены утренние рейсы городской электрички. Так, были отменены рейсы №№ 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503 и 7421.

Напомним, из-за прорыва трубы в центре Киева шесть троллейбусов и автобус изменили маршруты.

В Броварах произошла смертельная авария: на дороге в Киев возник большой затор

Ранее сообщалось, что утром 6 ноября Киев сковали многочисленные пробки. Затруднение движения автомобильного транспорта наблюдается на левом и правом берегах столицы. Также пробки образовались на Северном, Дарницком, Южном мостах, мосту Патона и мосту Метро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Электричка, Вандализм, Киевпастранс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на 6 ноября: у Близнецов завтра напряженный день, а Стрельцам стоит принимать решения здраво
02 Как работа: гимнастка рассказала о фильмах для взрослых
03 Почему пожилым людям стоит включить свеклу в свой рацион
04 Итоги дня 5 ноября: Проект бюджета-2020 и распоряжения Зеленского
05 Зенит 0:2 Лейпциг: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине объявили штормовое предупреждение: где резко ухудшиться погода
В Украине объявили штормовое предупреждение
Треть украинцев не имеют вообще сбережений
Треть украинцев не имеют вообще сбережений
Итоги дня 5 ноября: Проект бюджета-2020 и распоряжения Зеленского
Итоги дня 5 ноября: Бюджет-2020 и задания Зеленского
&quot;Научитесь читать&quot;: MARUV о ситуации на премии MTV
"Научитесь читать": MARUV о ситуации на премии MTV
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь