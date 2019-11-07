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Депутаты Киевсовета решыли продолжить пленарное заседание 12 ноября

Депутаты Киевсовета решыли продолжить пленарное заседание 12 ноября
16:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Такое решение было принято в связи с отсутствием в сессионном зале кворума.

Продолжение пленарного заседания Киевсовета перенесли на вторник, 12 ноября.

Об этом объявил заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив в связи с отсутствием депутатского кворума в сессионном зале.

После часового перерыва на обед в зале для продолжения работы собрались всего 50 депутатов.

Перерыв должен был закончиться в 15.00, но по состоянию на 15.30 "сигнальное" голосование показало присутствие всего 47 депутатов. Через 10 минут было проведено еще одно "сигнальное" голосование, по результатам которого в зале присутствовали 50 депутатов при необходимом минимальном количестве 61 для проведения заседания.

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"Это неуважение тех остальных 70 депутатов. Это не то, что их нет. У нас зарегистрировано карточек в системе 103, по состоянию на 15.30 47 депутатов присутствовали в зале. Я не считаю, что это допустимо. Результаты такой работы будут обнародованы публично. Сейчас Киевсовет не может работать, потому что люди не считают, что они должны приходить вовремя. Мы со своей стороны 30 минут подождали... В связи с отсутствием кворума в пленарном заседании объявляется перерыв. Его продолжение состоится в ближайший вторник, 12 ноября, в 11.00", - сказал Прокопив.

Ссегодня, 7 ноября, депутаты Киевсовета после двухнедельного перерыва собрались для продолжения пленарного заседания, начавшегося 24 сентября.

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Депутаты продолжили рассмотрение проектов решений, внесенных на заседание, которое было назначено еще на 12 сентября, в частности успели рассмотреть внесение изменений в бюджет столицы на текущий год, а также выделение средств на оздоровление детей территориальных громад Киевской области, где расположены объекты Киева - БСА и Полигон ТБО №5.

Мэр Киева Виталий Кличко после длительного перерыва назначил заседание горсовета на 12 сентября, однако из-за отсутствия кворума оно было перенесено на 19 сентября. Однако 19 сентября снова не собрался кворум. Собрались депутаты только 24 октября и начали рассмотрение повестки дня (от 12 сентября). До этого заседание Киевсовета состоялось 16 мая.

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Виталий Кличко, Киев, Горсовет, Пленарное заседание, Киевский горсовет.
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