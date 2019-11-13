Катера класса Island приняли в состав ВМС ВСУ (Видео)

Новости Украины:Церемония состоялась в гавани Одесского морского порта, которая является главной базой ВМС ВСУ.

В Одессе патрульные катера класса Island Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", которые США передали Украине в порядке военной помощи, а также поисково-спасательное судно "Александр Охрименко" сегодня торжественно приняты в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Церемония состоялась сегодня в Практической гавани Одесского морского порта, которая является главной базой ВМС ВСУ.

В церемонии приняли участие, в частности, заместитель министра обороны Анатолий Петренко, временно поверенный в делах США в Украине Джозеф Пеннингтон.

Во время торжеств на флагштоках были подняты флаги Украины.

Как отметил Пеннингтон, США считают честью для себя оказывать помощь Украине в защите независимости и территориальной целостности. Он также сообщил, что американская сторона намерена передать Украине еще три аналогичных корабля, что станет следующим шагом военного сотрудничества между двумя странами.

В составе Береговой охраны США указанные корабли называются Washington, Ocracoke и Kiska. Когда именно они прибудут в Украину, пока неизвестно, но, как акцентировал Пеннингтон, он надеется, что это произойдет скоро.

Как заявил Петренко, передача этих кораблей усилит обороноспособность Украины.

"Украина была и остается независимым суверенным европейским, морским государством. Эти корабли значительно усилят военно-морской потенциал нашей страны и будут способствовать обеспечению безопасности в бассейне Черного моря", - сказал Петренко.

23 октября в Одессе спустили на воду два катера Военно-морских сил ВСУ класса Island Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", которые США передали Украине в порядке военной помощи. Они уже прошли ходовые испытания.

Официальная передача кораблей от Береговой охраны США в ВМС ВС Украины состоялась 27 сентября 2018 года на военно-морской базе в Балтиморе (штат Мэриленд, США). После передачи патрульных катеров украинским ВМС они получили бортовые номера - "Славянск" (P190) и "Старобельск" (P191). 21 октября 2019 года патрульные катера были доставлены в Одессу.