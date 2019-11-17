Ситуация на Донбассе: враг продолжает активизироваться

Новости Украины:От начала суток боевики трижды открывали огонь на Донбассе.

С начала суток до 12.30 незаконные вооруженные формирования трижды открывали огонь на донецком направлении, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Так, по информации украинских военных, обстрелы велись вблизи Новомихайловки, возле Лебединского и в районе Красногоровки.

Потерь в Объединенных силах нет.

Как сообщалось, накануне в результате обстрелов боевиков погиб украинский военнослужащий.

Напомним, вчера незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.