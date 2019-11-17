Ситуация на Донбассе: враг продолжает активизироваться

С начала суток до 12.30 незаконные вооруженные формирования трижды открывали огонь на донецком направлении, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.
Так, по информации украинских военных, обстрелы велись вблизи Новомихайловки, возле Лебединского и в районе Красногоровки.
Потерь в Объединенных силах нет.
Как сообщалось, накануне в результате обстрелов боевиков погиб украинский военнослужащий.
Напомним, вчера незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.