Погода резко испортится: Украину накроет густой туман

Новости Украины:В большинстве областей Украины в понедельник, 19 ноября, ожидается туман, видимость 200-500 м.

Погода в Украине 19 ноября резко ухудшится в ближайший час, в первой половине дня сильный туман. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Как отмечается, в ближайший час и в первой половине дня туман, видимость 200-500м (I уровень опасности, желтый)

Как водителям ездить в тумане: советы

Езда в туман или в условиях плохой видимости, – одно из наиболее рискованных упражнений, которые приходится осваивать водителю. Чтобы уберечь себя и своих пассажиров, водителям стоит придерживаться нескольких простых правил:

Уменьшите скорость до такой, чтобы видимого расстояния вам хватило для экстренной остановки.

Включите ближний свет, чтобы сделать свою машину заметной для других участников движения. Если машина укомплектована противотуманными фарами, включите именно их.

Не пытайтесь маневрировать, обгонять или идти на опережение с другими авто.

В загородных поездках в густом тумане пользуйтесь GPS-навигатором, экран которого будет подсказывать общее направление движения, будущие повороты и транспортные развязки.

Напомним, синоптики давали прогноз погоды на сегодня. Во всех областях похолодает, а в некоторых ночью ожидаются заморозки. В частности заморозки передают в Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.