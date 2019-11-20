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Высокий уровень опасности: украинцев предупреждают об ухудшении погоды

Высокий уровень опасности: украинцев предупреждают об ухудшении погоды
09:41 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В большинстве областей Украины в среду ожидается ухудшение погодных условий.

 В среду, 20 ноября, в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На большинстве территории страны стоит ожидать сильный туман. Видимость ухудшится до 200-500 метров. Также ухудшение погодных условий прогнозируют в Киеве и Киевской области.

"По прогнозам Укргидрометцентра, утром 20 ноября в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). По Киеву и Киевской области, утром 20 ноября туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении, на официальном сайте ведомства в среду утром.

Как сообщалось, в Украину придет похолодание. С северо-востока Европы начнется перемещение холодного воздуха арктического происхождения, и температура воздуха начнет снижаться, особенно на Левобережье.

В западных, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на западе, юге и юго-востоке страны местами порывы 15-22 м/с. В восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью температура опустится до 3-9 градусов ниже нуля, днем – до 0-3 градусов мороза. В Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На западе, в Одесской области и Крыму теплее – ночью 2-7 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла. градуса мороза до 1° градуса тепла.

Как водителям ездить в тумане: советы

Езда в туман или в условиях плохой видимости, – одно из наиболее рискованных упражнений, которые приходится осваивать водителю. Чтобы уберечь себя и своих пассажиров, водителям стоит придерживаться нескольких простых правил:

Уменьшите скорость до такой, чтобы видимого расстояния вам хватило для экстренной остановки.

Включите ближний свет, чтобы сделать свою машину заметной для других участников движения. Если машина укомплектована противотуманными фарами, включите именно их.

Не пытайтесь маневрировать, обгонять или идти на опережение с другими авто.

В загородных поездках в густом тумане пользуйтесь GPS-навигатором, экран которого будет подсказывать общее направление движения, будущие повороты и транспортные развязки.

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Погода, Туман, Синоптики, ГСЧС.
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