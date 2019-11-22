В Киеве на ходу загорелся автомобиль

Новости Украины:В Полиции заявили, что во время инцидента никто не пострадал.

В пятницу, 22 ноября, в Киеве на ходу загорелся автомобиля Chevrolet на Воздухофлотском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города Киева.

"Прибывшие на место происшествия инспекторы начали тушить пламя. Окончательно пожар ликвидировали спасатели. В результате пожара никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Со слов водителя, во время движения его транспортное средство внезапно загорелось, но он успел его остановить и выйти из автомобиля.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 22 ноября, на улице Старонаводницкой в Киеве произошла серьезная авария с участием автомобиля Porsche.

Кроме этого, в Виннице утром 22 ноября на проспекте Коцюбинского произошло смертельное доржньо-транспортное происшествие (ДТП).