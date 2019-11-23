Полиция отпустила задержанных за потасовку на Транс-марше

Новости Украины:Полиция составила на задержанных админпротоколы, после чего их отпустили.

Полиция отпустила шесть человек, которые были задержаны на Транс-марши в Киеве из-за потасовки. Их действия квалифицировали как мелкое хулиганство. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"После выяснения всех обстоятельств и отобранных объяснений, стражи порядка отпустили задержанных лиц. За совершение правонарушений в отношении них составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Киеве за противоправные действия во время акции по случаю Международного дня памяти трансгендерных людей полицейские задержали шесть человек.

Также напомним, участников Транс-марша в Киеве забросали яйцами.

Как сообщалось ранее, 76% европейцев согласны с утверждением, что геи, лесбиянки и бисексуальные люди должны иметь те же права, что и гетеросексуалы.