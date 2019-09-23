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Понедельник, 23.09.2019
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Словакия и Румыния самые нетолерантные к ЛГБТ сообществу страны ЕС

Словакия и Румыния самые нетолерантные к ЛГБТ сообществу страны ЕС
14:53 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:В Евросоюзе снижается уровень дискриминации ЛГБТ-сообщества.

76% европейцев согласны с утверждением, что геи, лесбиянки и бисексуальные люди должны иметь те же права, что и гетеросексуалы. Эта цифра выросла на 5 процентных пунктов с 2015 года.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные 23 сентября опубликовала Еврокомиссия.

53% граждан ЕС заявили, что в их стране распространена дискриминация на почве сексуальной ориентации, 48% видят дискриминацию на почве бисексуальности и 39% указывают на дискриминацию в отношении интерсексуалов (человек, рожденный с половыми признаками, которые не соответствуют типичному определению мужского или женского тела).

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Утверждение о том, что геи, лесбиянки и бисексуалы должны иметь те же права, что и гетеросексуалы, имеет разную поддержку в различных странах-членах. Выше всего она в Швеции (98%) и Нидерландах (97%), а ниже всего - в Словакии (31%) и Румынии (38%).

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72% граждан ЕС считают, что нет ничего плохого в сексуальных отношениях между представителями одного пола (цифра выросла на 5 процентных пунктов с 2015 года).

69% респондентов заявили, что однополые браки должны быть разрешены во всем ЕС.

59% опрошенных считают, что трансгендеры должны иметь возможность менять свои документы, чтобы они соответствовали их внутренний половой идентификации.

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ЕС, Еврокомиссия, ЛГБТ.
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