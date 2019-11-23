Авария танкера "Делфи": капитана выписали из больницы

Новости Украины:Капитана аварийного танкера "Делфи" выписан из одесской больницы.

Капитана аварийного танкера "Делфи" Анатолия Слинько, доставленного 22 ноября с сильным переохлаждением в Одесскую горбольницу №11, в субботу выписали из медучреждения.

Об этом сообщил журналистам заместитель главврача Вадим Стоев.

"При осмотре доставленного 59-летнего пациента врачи диагностировали общее переохлаждение, низкую температура тела и замедленное сердцебиение. После оказания необходимой помощи его состояние мы считаем удовлетворительным, жена забрала его из палаты домой", - отметил Стоев.

У 39-летнего старшего механика судна Константина Михайленко диагностировано не только общее переохлаждение, но и острый трахеобронхит. Пациент нуждается в дальнейшем лечении, добавил заместитель главврача.

По словам и.о. директора департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Игоря Гинжула, "22-летний матрос танкера Тудорян заявил спасателям, что не нуждается в медицинской помощи и сразу же отбыл в Измаил, где проживает".

Стоит отметить, что в Одесском ГУ Нацполиции сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Уже установлено, что аварийный танкер, который сел на мель и стал источником загрязнения нефтепродуктами моря у побережья Одессы, принадлежит владельцу компании "Фактор групп лимитед" Джавадову Шамсаддину Али Оглы.

Правоохранители Белгород-Днестровского уже привлекали в 2017 году капитана судна "Делфи" к уголовной ответственности по факту загрязнения моря (ст. 243 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, ночью 22 ноября в районе городского пляжа "Дельфин" в Одессе выявлен подтопленный танкер "Делфи" (флаг Молдова), который сел на мель.

Спасатели сняли с судна двух членов экипажа и капитана, несмотря на то, что судовладелец запретил команде покидать борт судна и подавать сигнал SOS.

По информации журналистов, из корпуса танкера, который, возможно, был разрушен при столкновении с волнорезом, вытекают нефтепродукты, а также из бочек, снесенных с палубы судна.

Танкер "Делфи" спущен на воду в 1974 году в Болгарии. До 2010 года он ходил под флагом Украины с портом приписки Одесса. Сейчас владельцем судна является компания Atenia Holding Ltd, а порт приписки - Джурджулешты.