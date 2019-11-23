Скачать
Суббота, 23.11.2019
Хомчак: Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян
Хомчак: Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян
Зеленский надеется на упрощение визового режима с Канадой
Зеленский надеется на упрощение визового режима с Канадой
Манчестер Сити - Челси: видео голов первого тайма
Манчестер Сити - Челси: видео голов первого тайма
Реальные последствия длительного голода для организма человека
Реальные последствия длительного голода для организма человека

Авария танкера "Делфи": капитана выписали из больницы

Авария танкера "Делфи": капитана выписали из больницы
20:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Капитана аварийного танкера "Делфи" выписан из одесской больницы.

Капитана аварийного танкера "Делфи" Анатолия Слинько, доставленного 22 ноября с сильным переохлаждением в Одесскую горбольницу №11, в субботу выписали из медучреждения.

Об этом сообщил журналистам заместитель главврача Вадим Стоев.

"При осмотре доставленного 59-летнего пациента врачи диагностировали общее переохлаждение, низкую температура тела и замедленное сердцебиение. После оказания необходимой помощи его состояние мы считаем удовлетворительным, жена забрала его из палаты домой", - отметил Стоев.

У 39-летнего старшего механика судна Константина Михайленко диагностировано не только общее переохлаждение, но и острый трахеобронхит. Пациент нуждается в дальнейшем лечении, добавил заместитель главврача.

Одесситы собираются вокруг затонувшего танкера Delfi

По словам и.о. директора департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Игоря Гинжула, "22-летний матрос танкера Тудорян заявил спасателям, что не нуждается в медицинской помощи и сразу же отбыл в Измаил, где проживает".

Стоит отметить, что в Одесском ГУ Нацполиции сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Уже установлено, что аварийный танкер, который сел на мель и стал источником загрязнения нефтепродуктами моря у побережья Одессы, принадлежит владельцу компании "Фактор групп лимитед" Джавадову Шамсаддину Али Оглы.

В Одессе окончена спасательная операция экипажа танкера

Правоохранители Белгород-Днестровского уже привлекали в 2017 году капитана судна "Делфи" к уголовной ответственности по факту загрязнения моря (ст. 243 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, ночью 22 ноября в районе городского пляжа "Дельфин" в Одессе выявлен подтопленный танкер "Делфи" (флаг Молдова), который сел на мель.

Спасатели сняли с судна двух членов экипажа и капитана, несмотря на то, что судовладелец запретил команде покидать борт судна и подавать сигнал SOS.

Авария танкера в Одессе: уровень нефти в море превышает норму в 160 раз

По информации журналистов, из корпуса танкера, который, возможно, был разрушен при столкновении с волнорезом, вытекают нефтепродукты, а также из бочек, снесенных с палубы судна.

Танкер "Делфи" спущен на воду в 1974 году в Болгарии. До 2010 года он ходил под флагом Украины с портом приписки Одесса. Сейчас владельцем судна является компания Atenia Holding Ltd, а порт приписки - Джурджулешты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Танкер, Одесская область, Delfi.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД РФ отреагировало на первые слушания в Гааге дела о захвате украинских моряков
02 Как хранить лимон, чтобы он не испортился
03 У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления
04 Маникюр 2019-2020: мегамодный нейл-арт на короткие ноготки (Фото)
05 Как чистить сосуды в домашних условиях быстро и эффективно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава правления ПриватБанка госпитализирован
Глава правления ПриватБанка госпитализирован
Морозные выходные: &quot;леденящий&quot; прогноз погоды на 23-24 ноября
"Леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
Авария танкера &quot;Делфи&quot;: капитана выписали из больницы
Авария танкера "Делфи": капитана выписали из больницы
Когда стартуют продажи беспроводных наушников Microsoft Surface Earbuds?
Когда стартуют продажи беспроводных наушников Microsoft Surface Earbuds?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь