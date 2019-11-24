Активисты пикетировали цирк в Одессе: требовали выполнить решение суда

Новости Украины:В Одессе активисты пикетировали цирк с требованием запретить эксплуатацию животных.

В Одессе активисты пикетировали цирк с требованием выполнить судебное решение, которым цирку запрещено содержать животных и показывать программы с их использованием.

Сегодня около 100 человек собрались на улице Коблевской, возле главного входа в Одесский государственный цирк. В их числе – зоозащитники, представители "Национального корпуса" и др.

Люди пришли с плакатами: "Вместе с мехом вам передаются страдания животных", "Они сидят пожизненно. За что?", "Ваша шуба перед смертью мучилась и кричала", "Цирк – иллюзия любви", "Цирк: жестокость к животным, ложь зрителям, сокрытие преступлений" и т. д.

Как отметили организаторы, акция протеста проходит сегодня в связи с тем, что еще в сентябре текущего года Одесский окружной административный суд запретил цирку содержать животных и показывать программы с их использованием в связи с тем, что в учреждении нет надлежащих условий для содержания зверей.

Під будівлею Одеського державного цирку влаштували акцію з вимогою припинити експлуатувати тварин. Попри заборону суду, одеський цирк продовжує використовувати тварин у своїх виставах pic.twitter.com/CUR8D1kr7j — hromadske (@HromadskeUA) November 24, 2019

Тем не менее, как заявила лидер инициативной группы по защите прав животных Елена Марченко, цирк игнорирует решение суда и продолжает использовать зверей. В частности, в сегодняшнем представлении "Цирк на воде. Тайны Атлантиды" прибывшая по приглашению цирка труппа эксплуатирует краснокнижного бурого медведя.

По словам руководителя общественной организации Animal SOS Odessa Виктории Козаченко, она лично видела, в каких "ужасающих условиях" содержатся звери в одесском цирке.

Пикетчики призвали горожан не покупать билеты в цирк, чтобы не спонсировать жестокое обращение к животным.

Участники акции также вызвали полицию и передали правоохранителям заявление, в котором, в частности, изложены факты нарушений, имеющих место в цирке, и указывается на конкретное определение суда о вышеназванном запрете.

Кроме того, зоозащитники предлагали всем желающим поставить подписи под соответствующим обращение к Министерству культуры Украины.

Как сообщалось ранее, 17 сентября Одесский окружной административный суд рассмотрел иск экологической инспекции к ГП "Одесский государственный цирк" и запретил цирку эксплуатацию животных.

18 ноября зоозащитники заявили, что цирк игнорирует постановление суда.