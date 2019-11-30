Страшное ДТП в Ивано-Франковске: водитель сбил двух пешеходов

Новости Украины:29 ноября в Ивано-Франковске произошло ДТП, в результате которого пострадали двое пешеходов.

Ивано-Франковске мужчина на BMW сбил двух пешеходов, а затем врезался в автомобиль Saab. Один из пострадавший пешеходов сейчас находится в реанимации. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.

Франковские полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором водитель легковушки на пешеходном переходе наехал на двух человек. Сейчас пострадавшие в больнице, а водитель задержан.

"29 ноября в 20:20 произошла авария в Ивано-Франковске возле кольца. Полицейскими установлено, что по ул. Крыхивецкой 19-летний водитель BMW 320, житель Коломыйского района, проявил невнимательность и не предоставил преимущество в движении двум мужчинам-пешеходам, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. После наезда на людей водитель резко повернул в лево и зацепил автомобиль Saab", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в ДТП травмированы 34-летний и 38-летний жители Ивано-Франковска. Их с места происшествия госпитализировали. Один из пострадавших с многочисленными травмами находится в реанимации в тяжелом состоянии, а другой - находится на обследовании, получив закрытую черепно-мозговую травму и ушибы головы.

Два автомобиля получили механические повреждения, а их водители и пассажир BMW 320 не травмировались. Водителя BMW в медучреждении проверено на состояние алкогольного и наркотического опьянения - трезвый.

Так, водитель BMW задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее тяжкое телесное повреждение).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в течение января - октября этого года в Украине произошло почти 130 тыс. дорожных аварий, в которых погибли более 2700 человек.