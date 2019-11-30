Адвокат: Пять фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" нуждаются в срочной госпитализации

Новости Украины:Пять фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" нуждаются в срочной госпитализации.

Адвокат Назим Шейхмамбетов озвучил фамилии арестованных оккупантами крымских татар, чье состояние здоровья ухудшается в условиях СИЗО, они нуждаются в немедленном лечении.

Об этом адвокат сказал на встрече активистов общественной инициативы "Крымская солидарность" сегодня в Евпатории, сообщает Крым.Реалии.

Речь идет о фигурантах второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервете Газиеве, Джемиле Гафарове, Шабане Умерове, Энвере Омерове и Асане Яникове.

По словам адвоката, у каждого из этих людей имеется ряд заболеваний, которые требуют либо срочной операции, либо неотложной госпитализации: Шабан Умеров жалуется на невыносимые боли, жжение в области сердца. Измерить артериальное давление нет возможности. Соответственно, какие именно таблетки ему нужно принимать – неизвестно. То ли от повышенного, то ли от пониженного артериального давления.

У Сервета Газиева, отмечает адвокат, боли в области кишечника, сердца, страдает повышенным артериальным давлением. Также боли в ноге настолько сильны, что он волочит ногу за собой. Обследование с последующим лечением не проводится.

Энвер Омеров нуждается в срочной операции, принимает лекарства, которые высылают родственники. Но даже эти медикаменты не снимают необходимость в срочной операции.

У Асана Яникова – кишечная непроходимость, проблемы с сердцем (неполная блокада ножки), монетовидная экзема.

Джемилю Гафарову необходим диализ либо замена почки. У него третья группа инвалидности. Беспокоит подагра из-за повышения мочевины. Неоказание своевременной медицинской помощи может повлечь необратимые последствия – смерть, отметил адвокат.

Шейхмамбетов также заявил, что все названные люди неоднократно были этапированны с места на место. После чего их состояние ухудшалось.

Как известно, 27 марта в оккупированном Крыму прошли обыски в десятках домов крымских татар, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность".

27-29 марта российские силовики задержали 23 крымских татар, из них трое находились в Ростове-на-Дону. Позже были задержаны крымские татары Раим Айвазов и Эскендер Сулейманов, которых следователи также включили в производство данного уголовного дела.

Татар, задержанных в Крыму, после решения подконтрольного Кремлю симферопольского суда об их аресте незаконно вывезли в РФ.

Против них возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). В частности, их обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

С сентября по ноябрь почти всех фигурантов второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из РФ в Крым для проведения следственных мероприятий, в том числе опознания засекреченным свидетелем.

Всем фигурантам дела продлили аресты до середины февраля 2020 года.