МИД Литвы о скандале с картами Apple: Не существует "спорных территорий", когда речь идет о Крыме

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал американскую компанию Apple не манипулировать международным правом в вопросе обозначения в ее приложениях принадлежности Крыма.

Об этом глава МИД Литвы написал в Twitter, комментируя заявление представителя Apple о том, что компания уделит более пристальное внимание обозначению спорных территорий после ситуации с маркировкой оккупированного Крыма "частью территории России".

В частности, обращаясь к руководству компании Apple, он подчеркнул: "Не существует "спорных территорий", когда речь идет о Крыме".

"Существует только часть земли, которая оккупирована Россией с пренебрежением всеми принципами международного права, и эта часть земли принадлежит Украине. Формулировками международного права не следует манипулировать, чтобы получить экономические выгоды", - подчеркнул Линкявичюс.

There are no ‘disputed borders’ when it comes to Crimea, @Apple. There is only a piece of land that is occupied by, disregarding any principles of international law-and that piece of land belongs to. The language of int'l law must not be manipulated to gain economic advantage https://t.co/cRm08c9waX

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) November 30, 2019