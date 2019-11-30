МИД Литвы о скандале с картами Apple: Не существует "спорных территорий", когда речь идет о Крыме

Новости Украины:Линкявичюс призвал компанию Apple не манипулировать международным правом в вопросе принадлежности Крыма.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал американскую компанию Apple не манипулировать международным правом в вопросе обозначения в ее приложениях принадлежности Крыма.

Об этом глава МИД Литвы написал в Twitter, комментируя заявление представителя Apple о том, что компания уделит более пристальное внимание обозначению спорных территорий после ситуации с маркировкой оккупированного Крыма "частью территории России".

В частности, обращаясь к руководству компании Apple, он подчеркнул: "Не существует "спорных территорий", когда речь идет о Крыме".

"Существует только часть земли, которая оккупирована Россией с пренебрежением всеми принципами международного права, и эта часть земли принадлежит Украине. Формулировками международного права не следует манипулировать, чтобы получить экономические выгоды", - подчеркнул Линкявичюс.

There are no ‘disputed borders’ when it comes to Crimea, @Apple. There is only a piece of land that is occupied by, disregarding any principles of international law-and that piece of land belongs to. The language of int'l law must not be manipulated to gain economic advantage https://t.co/cRm08c9waX — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) November 30, 2019

Как сообщалось ранее, в мае этого года компания не отображала территориальную принадлежность крымских городов в своих приложениях как с материковой Украины, так и с полуострова.

Однако недавно Apple на территории России в своих приложениях стала отображать Крым и Севастополь "российской" территорией.

Посольство Украины в США призвало Apple исправить некорректное обозначение оккупированного Крыма.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко напомнил Apple, что оккупированный Россией Крым является украинской территорией.

После этого представитель компании Труди Мюллер сообщила, что Apple не вносила никаких изменений в свои карты за пределами России, но внесла изменения для российских пользователей, поскольку в России вступил в силу новый закон.

"Мы изучаем международное право, а также соответствующее законодательство США и другие внутренние законы перед тем, как принять решение об обозначении на наших картах, и вносим изменения, если этого требует закон. Мы уделяем пристальное внимание, каким образом показывать спорные территории в наших сервисах, и, вероятно, как результат внесем изменения в будущем", - заявила Мюллер.