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МИД Литвы о скандале с картами Apple: Не существует "спорных территорий", когда речь идет о Крыме

МИД Литвы о скандале с картами Apple: Не существует "спорных территорий", когда речь идет о Крыме
18:03 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Линкявичюс призвал компанию Apple не манипулировать международным правом в вопросе принадлежности Крыма.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал американскую компанию Apple не манипулировать международным правом в вопросе обозначения в ее приложениях принадлежности Крыма.

Об этом глава МИД Литвы написал в Twitter, комментируя заявление представителя Apple о том, что компания уделит более пристальное внимание обозначению спорных территорий после ситуации с маркировкой оккупированного Крыма "частью территории России".

В частности, обращаясь к руководству компании Apple, он подчеркнул: "Не существует "спорных территорий", когда речь идет о Крыме".

"Существует только часть земли, которая оккупирована Россией с пренебрежением всеми принципами международного права, и эта часть земли принадлежит Украине. Формулировками международного права не следует манипулировать, чтобы получить экономические выгоды", - подчеркнул Линкявичюс.

 

Как сообщалось ранее, в мае этого года компания не отображала территориальную принадлежность крымских городов в своих приложениях как с материковой Украины, так и с полуострова.

"Стыд вам!": Польша разочарована "российским" Крымом в приложениях Apple

Однако недавно Apple на территории России в своих приложениях стала отображать Крым и Севастополь "российской" территорией.

Посольство Украины в США призвало Apple исправить некорректное обозначение оккупированного Крыма.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко напомнил Apple, что оккупированный Россией Крым является украинской территорией.

Apple проверит обозначения спорных территорий из-за Крыма

После этого представитель компании Труди Мюллер сообщила, что Apple не вносила никаких изменений в свои карты за пределами России, но внесла изменения для российских пользователей, поскольку в России вступил в силу новый закон.

"Мы изучаем международное право, а также соответствующее законодательство США и другие внутренние законы перед тем, как принять решение об обозначении на наших картах, и вносим изменения, если этого требует закон. Мы уделяем пристальное внимание, каким образом показывать спорные территории в наших сервисах, и, вероятно, как результат внесем изменения в будущем", - заявила Мюллер.

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Apple, Литва, Линас Линкявичюс, Оккупированный Крым.
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