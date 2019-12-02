В СБУ назвали имена погибших вчера на Донбассе бойцов

Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Коллектив Службы выражает глубокие соболезнования родным погибших сотрудников Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова.
"Гибель каждого нашего бойца в зоне ООС — большая потеря для Службы, для страны, для нации. Искренние соболезнования семьям погибших героев", - отметил Председатель СБУ Иван Баканов.
Так, СБ Украины всесторонне поддержит семьи погибших офицеров, а боевые побратимы не оставят близких наедине с горем.
Напомним, на Донбассе во время выполнения боевого задания на взрывных устройствах подорвались и погибли двое украинских военнослужащих.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям и близким двух погибших бойцов спецподразделения Центра специальных операций СБУ на Донабассе и пообещал обязательно добиться прекращения огня.