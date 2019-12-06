Пожар в одесском колледже: спасатели разбирают завалы и ищут тела

Новости Украины:В Одессе на месте сгоревшего колледжа продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей, которые могли оказаться под ними.

По состоянию на 7.00 пятницы продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, проводятся поисковые работы, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"По состоянию на 7.00 6 декабря открытого огня не наблюдается. Проводятся поисково-спасательные работы и работы по тушению отдельных очагов тления конструкций здания", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Спасатели отметили, что в ходе проведения поисковых работ обнаружено тело погибшего человека.

"В результате пожара погибли 2 человека, 30 человек были госпитализированы в лечебные учреждения (1 человек выписан) и судьба 13 человек остается неизвестной", – подчеркнули в ГСЧС Одесской области.

К ликвидации последствий пожара привлечены 253 чел. и 38 ед. техники, из них от ГСЧС 131 чел. л/с и 15 ед. техники.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако по состоянию на утро четверга так и не ликвидирован.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по состоянию на 6:00 четверга погибла одна студентка, 14 считаются пропавшими без вести, из них пятеро студентов, и 27 пострадавших госпитализированы.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.