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Пожар в Одессе: найдены тела еще двух погибших

Пожар в Одессе: найдены тела еще двух погибших
19:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Количество жертв пожара в одесском колледже увеличилось до 7 человек.

Количество жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 7 человек.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, по состоянию на 18.10 субботы обнаружены еще двое погибших.

В настоящее время осуществляется идентификация тел.

Как сообщалось ранее, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

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Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая женщина-преподаватель, 6 декабря – еще две жертвы, в ночь на 7 декабря – один человек.

В результате пожара пострадали более 30 человек. По состоянию на утро субботы на стационарном лечении остаются 11 пострадавших.

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По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Готовится подозрение двух фигурантам.

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Одесса, Пожар, ГСЧС.
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